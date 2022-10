Une boulangerie à l’ancienne au centre de Sart

Depuis cette semaine, le centre de Sart a vu le retour d’une boulangerie sur la Grand’Rue. Il s’agit de la Boul’ange rit Bata. « Je propose du pain fait à l’ancienne et cuit au feu de bois, détaille Antoine Cantraine, véritable passionné de son métier. C’est du pain au levain naturel et fait entièrement à la main. Je le laisse également lever durant 24 heures. Donc je passe quasiment 48 heures avec chaque pain. Enfin, ce sont des pains que l’on ne peut pas couper dans la foulée. Il faut qu’ils refroidissent plusieurs heures. De plus, ils sont frais plus longtemps. Et je propose aussi les croquants de Sart et, selon les jours, de la tarte au riz ou des rombosses. » R.R.