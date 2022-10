Trois participants aux WorldSkills proviennent de la région verviétoise

Valentin Servais et Nicolas Piette concourront tous deux dans la catégorie "aménagement des parcs et jardins". Ils s’envoleront pour Tallinn en Estonie, du 20 au 29 octobre.

Si Valentin a découvert ce métier après un début d’études comme maréchal-ferrant, Nicolas, lui, sait depuis l’âge de 3 ans qu’il a envie de travailler dans ce domaine. "J’ai toujours su que je voulais suivre cette voie", confie le jeune homme.

De son côté, Valentin est à l’aise dans ce genre de compétition. "J’aime l’adrénaline et j’adore me prouver que je suis capable de me dépasser". Et s’il devait réitérer l’aventure, il n’hésiterait pas une seconde. "WorldSkills, c’est une expérience qu’on ne peut faire que deux fois dans sa vie au niveau international. Il faut le faire. C’est lorsqu’on entend sonner la fin de la compétition qu’on se rend compte du chemin parcouru et à quel point c’est incroyable d’être arrivé jusqu’ici", lance-t-il.

Enfin, John Wiesemes tentera de se démarquer dans la catégorie "technologie automobile", lors d’une épreuve qui se déroulera à Dresde en Allemagne.

Son objectif est clair: il veut y faire son meilleur résultat. "La compétition m’aide à surmonter mon stress mais surtout à me dépasser. Atteindre l’excellence est avant tout une victoire personnelle. En m’inscrivant, je voulais faire de mon mieux, sortir de ma zone de confort et voir où ça pouvait me mener", note-t-il. Bonne chance à eux !