Un centre médico-sportif à l’ancien Techno-Sports, à Tiège

Le centre devrait accueillir plusieurs médecins spécialisés et kinésithérapeutes. Un laboratoire pour les prises de sang devrait aussi s’y installer, tout comme un magasin de sport et un bandagiste. Bref, tout le petit monde qui tourne autour du sport.

La piscine, déjà présente, sera quant à elle gérée par l’ASBL hervienne Dimension Sport.

"C’est le propriétaire qui nous a proposé de reprendre la gestion, explique Marc Nibus, le directeur. On en gère déjà une pour des cours de natation pour enfants et adultes (NDLR: à Henri-Chapelle)."

La demande pour ce type de cours est assez importante actuellement, en raison de la fermeture de plusieurs piscines communales pour rénovation. " Il y a effectivement de l’intérêt pour ce type de petits bassins où l’eau est un peu plus chaude que dans un bassin classique." Mais l’ASBL doit rester vigilante aux coûts liés entre autres à l’énergie. "Parce que c’est très énergivore, complète-t-il. On essaye d’en tenir compte dans les travaux mais cela évolue tellement vite… On fait en tout cas avec les moyens dont on dispose."

Enfin, les terrains de padel seront bel et bien conservés et leur utilisation dépendra du futur magasin.