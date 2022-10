Seule une pluie de nouveautés s’est invitée au Marché des saveurs jalhaytois

La foule était de la partie pour visiter tout cela, au grand plaisir de la jeunesse. Même si le matin, des craintes étaient présentes suite à la pluie battante. "On a débuté cette journée par la balade des tracteurs anciens. Mais à ce moment, il pleuvait tellement que nous avons dû différer le départ de trente minutes ! La météo fut finalement la belle surprise, surtout quand on voit comme il pleuvait le matin. Franchement, tout s’est vraiment bien déroulé. Il y a eu du monde tant pour le Marché des saveurs que pour le concours de bûcheronnage qui est toujours très apprécié depuis des années." D’ailleurs, concernant le Marché des saveurs, il était "organisé avec l’Office du tourisme Jalhay-Sart. Il y avait une vingtaine d’exposants et toutes sortes de produits de bouche. Sans oublier des exposants du village ou de la commune qui ont répondu présents."

Pour le futur, "on verra si on laisse ce nouvel aménagement du site ou pas en discutant avec les exposants et forains. Nous sommes surtout heureux que lors de ce Marché des saveurs, nous avons eu la présence de nouveaux jeunes membres et bénévoles dans notre jeunesse. On ne peut être que fiers de leur travail et que davantage de jeunes soient présents pour donner un coup de main."