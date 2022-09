Balade gourmande automnale à Tiège

Se balader dans les bois dans un décor automnal, déguster des produits régionaux et tout ça pour la bonne cause, c’est ce que propose le service-club Inner Wheel Les Fagnes le dimanche 9 octobre prochain. "Je suis originaire de Tiège et j’avais envie de faire découvrir ma région", raconte la présidente, Jacqueline Adam. Elle propose de la découvrir à travers une balade gourmande de 9,5 km dans les bois. Au programme, deux arrêts gourmands dans des lieux atypiques: le premier au bord d’un étang d’une propriété privée du côté d’Arbespine durant lequel sera servi l’apéro et une petite coupe de bulles. Le deuxième se fera derrière le golf de Spa, vous pourrez y déguster une terrine des Ardennes accompagnée d’un confit. La balade se poursuivra jusqu’à la salle des Tilleuls à Tiège où sera servi le plat principal. "On essaye de travailler au maximum avec du local avec notamment Pinot, un traiteur malmédien, et la pâtisserie Dijan de Malmedy pour les desserts."