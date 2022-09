Fagnes: le projet de parc national approuvé à Jalhay

Afin qu’ils puissent le faire en connaissance de cause, une présentation détaillée a été réalisée par l’échevine du Tourisme et de l’Environnement, Victoria Vandeberg (MR-IC-EJS). Ces points avaient notamment déjà été évoqués lors du conseil communal de Malmedy jeudi dernier. Plusieurs actions ont également été mises en avant, comme l’harmonisation des politiques de diminution des émissions de gaz à effets de serre, le réensauvagement de certaines espèces cibles ou la restauration de tourbières dégradées. "L’eau est devenue le fil conducteur de notre projet", précise le bourgmestre Michel Fransolet (MR-IC-EJS).

Le projet et la qualité du travail effectué ont été salués par les deux groupes d’opposition, Oser Jalhay-Sart et Choisir-Ensemble. "Le travail de synthèse réalisé par le bureau d’études est remarquable", note Didier Heusdens (Oser). Le point a donc été approuvé à l’unanimité. Une décision du Gouvernement wallon est attendue pour le mois de décembre.

Mobilité douce

Le Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) 2022-2024 était aussi sur la table. Plusieurs projets y sont repris: la liaison du chemin du Sang, à Sart, vers La Gileppe et vers Royompré, un trottoir à Troisfontaines, le chemin dit "des vaches" (qui est un proche du point d’intermodalité de l’arrêt de bus express) et un trottoir Moulin de Dison. Des travaux qui devraient être subsidiés à hauteur de 734 000 €.

Oser a regretté l’asphaltage du chemin des vaches. "C’est un chemin entre prairies, avec de beaux arbres", estime Didier Heusdens. Le bourgmestre a rétorqué que la commune n’avait pas le choix et que l’asphaltage de ce chemin permettrait d’évacuer les eaux de ruissellement vers les pâtures en contrebas, pour éviter les inondations chez les riverains. Choisir-Ensemble s’est également rangé du côté d’Oser. Seuls les deux conseillers d’Oser ont voté contre le point.