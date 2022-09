Des installations rafraîchies pour les jeunes du club de foot du RCS Jalhay

Ainsi, entre le mois de mai et la fin du mois d’août, des travaux ont été entrepris au RCS Jalhay. "Le terrain C, situé juste à côté du terrain principal qui est le A, a été renivelé. Des terres ont été ajoutées et on a ressemé de la nouvelle herbe."

Désormais, les jeunes peuvent jouer sur un billard tant avec les équipes de 5 contre 5 ou les équipes de 8 contre 8. Ensuite, "de nouveaux abris pour les joueurs ont été installés", les protégeant mieux en cas d’intempéries.

De plus, les abords n’ont pas été oubliés. "Avant, cela était en herbe et il fallait vraiment tout refaire. Ainsi, des klinkers ont été apposées tout autour des terrains. Et toutes les mains courantes autour des terrains ont été remplacées." De quoi rendre plus agréable les matchs pour les parents et les fidèles supporters. Enfin, au niveau des vestiaires, "nous avons changé les portes et refait les douches".

Un budget de 160000 €

Tout ceci a été financé sur fonds propres par la commune de Jalhay à hauteur de 160000 euros. Et ces installations ont été officiellement inaugurées il y a quelques jours, en compagnie des autorités et des jeunes footballeurs.