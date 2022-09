Richard Brett, «l’Englishman» de Jalhay, a pu rencontrer Elizabeth II à deux reprises

Richard Brett avoue suivre de loin l’actualité de la famille royale britannique, "je ne suis pas quelqu’un qui connaît tous les détails", mais il a, lui, eu la chance de rencontrer la monarque à deux reprises.

À 2 m de la reine en 1999

"La première fois, j’avais 18 ans, j’étais scout de la reine. Avec beaucoup d’autres, nous avons été reçus au château de Windsor pour recevoir notre certificat", se rappelle-t-il. Le Queen’s Scout Award est l’étape la plus aboutie de la progression des scouts, toujours sous le patronage symbolique du monarque. C’est des années plus tard, en 1999, cette fois-ci dans le cadre de son emploi dans la fonction publique, qu’il a pu approcher Elizabeth II. "J’étais responsable de l’accueil des réfugiés de la guerre au Kosovo, ils étaient plus de 4000 en Angleterre. Pour cela, j’ai été invité avec 8000 autres fonctionnaires à une Garden Party à Buckingham Palace, en présence de la reine. Je n’ai pas parlé avec elle, mais elle était là, à deux mètres de moi… J’ai un souvenir personnel d’elle!" Comme trace de ce grand événement, il conserve une photo de lui et de sa femme, fins prêts à se rendre à la réception.

Richard et Marianne, invité à Buckingham Palace en 1999.

«Charles va faire un bon roi»

Malgré la triste disparition de cette figure de la monarchie britannique (Elizabeth II a régné pendant 70 ans), Richard Brett reste confiant. "Charles va faire un bon roi, il est bien connu des Britanniques. William, qui sera le prochain roi, c’est un chouette mec aussi, il comprend bien les choses et il est très populaire! " Le Londonien d’origine, estime ainsi qu’une monarchie a tout son sens dans le monde actuel. "En Belgique, ce n’est pas la même chose qu’en Angleterre, mais le roi c’est quand même quelqu’un au-dessus des politiques… une stabilité dans un monde avec beaucoup de difficultés! Quand on pense à la guerre en Ukraine, au changement climatique, aux problèmes maintenant avec les énergies… C’est encore plus important aujourd’hui d’avoir quelqu’un qui n’est pas là grâce à un vote… Lui, il n’a pas de parti politique, il est au-dessus des divisions, il est là pour tout le monde. C’est quelqu’un qui est né pour ce rôle. C’est toute sa vie et il est très bien préparé pour l’être."