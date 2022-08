Jalhay: un barrage de castors abîmé près de Belleheid

Mais quelle ne fut sa stupéfaction en repassant sur les lieux trois jours plus tard de voir que le barrage avait été endommagé."Il me semblait que les zones d’habitat des castors étaient protégées en zones naturelles! L’œuvre de forestiers ou du DNF, au vu des tronçonnages de certains troncs d’arbre?", demande le Malmédien, dans un courriel adressé à la rédaction.

Averti, le Département de la Nature et des Forêts s’est rendu sur place pour constater les dégâts et tenter de comprendre ce qu’il s’était passé."Cet endroit est proche de la réserve naturelle domaniale de la tourbière de Solwaster, explique Nicolas Denuit, chef du cantonnement de Spa du DNF. Une réserve dans laquelle le castor est actif. Ce n’est pas du tout dans l’optique de l’administration de casser des barrages, avec un impact sur de potentielles huttes, à un endroit où le castor est un peu notre cheville ouvrière (ces réserves ayant pour objectif de rester des milieux ouverts). D’autant que la tourbière est boisée et que le castor y accomplit pas mal de travail pour le moment."

De plus, le castor étant bien un animal protégé, ses constructions le sont aussi. Une autorisation est nécessaire pour les détruire et le motif doit être justifié (comme l’inondation d’une route, par exemple).

Dans ce cas précis, il semblerait que ces dégâts aient été malencontreusement causés par des bénévoles occupés à nettoyer la zone, toujours dans la foulée des inondations de juillet dernier."Ce déblaiement a pour but d’éviter que des branches viennent à nouveau frapper les ponts, en cas de crues,rappelle l’agent.C’est un travail de bon sens mais qui a été opéré sans notre accord."Mais la loi de conservation de la nature tient compte de l’intention derrière les actions de destruction. Ce qui ne paraît pas être le cas ici."On a toutefois fait un rappel à l’ordre à ces bénévoles."

Les castors, eux, ont vraisemblablement déjà entamé le travail de reconstruction."Il faut savoir que ces barrages, dans la vallée de la Hoëgne, ne vont pas tenir très longtemps lors des prochaines crues. Ils ne sont pas immuables. Le castor travaille continuellement à les refaire", conclut Nicolas Denuit.