"L’auteur des faits a été auditionné ce lundi matin et le dossier a été mis à l’instruction des chefs d’homicide involontaire, délit de fuite et conduite sous influence", détaille le procureur de division. Le ministère public a requis un mandat d’arrêt à l’encontre du chauffard, né en 1989 et déjà connu de la justice. "Il a déjà été condamné par le tribunal de police pour conduite sous influence et délit de fuite", ajoute le procureur de division.

Le Jalhaytois à l’origine de l’accident devrait être déféré devant un juge d’instruction durant les prochaines heures et c’est ce dernier qui décidera, ou non, de le placer sous mandat d’arrêt.