Après Jenny, c’est Émilie qui met déjà la clé sous le paillasson

"Vendait", car"l’aventure se termine bientôt", écrit la future ex-patronne sur sa page Facebook. Un an après son ouverture,"il ne faut pas se voiler la face… après presque une année d’ouverture, mes attentes ne sont pas au rendez-vous… en termes de fréquentation, c’est évident, mais aussi et surtout en termes d’épanouissement personnel".

«Réfléchir sur notre consommation»

Une décision réfléchie pour laquelle elle dit ne pas être"triste, c’était une expérience très enrichissante. J’ai tant appris sur moi-même et fait de belles rencontres de clients, de producteurs et d’artisans. J’ai pu amener certaines personnes à réfléchir sur la démarche du vrac, sur notre système de consommation, c’était le but de mon projet. La petite part du colibri", fait-elle référence ici à feu Pierre Rabhi et sa valorisation des petits gestes éco-responsables du quotidien.

Jusqu’au 27 août – date de fermeture définitive de son épicerie –, Émilie Rahier ouvrira les vendredis et samedis de 13h30 à 18 heures avec un déstockage en vue.