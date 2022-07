Inondations: il demande de l’aide au roi… La Commune de Jalhay lui prête une voiturette de golf

Une assistante sociale devait téléphoner quotidiennement au couple: «elle ne l’a jamais fait». ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Il y a un an, le 14 juillet, les inondations ont détruit la pilastre centrale du pont qui donne accès aux quelques habitations du chemin, un pont "qui a quatre ans, pas plus" . Les troncs d’arbres emportés par la Hoëgne se sont fracassés sur la pilastre qui a cédé. "Deux chalets ont aussi été emportés. Et, plus loin, la passerelle du chemin n’est plus sécurisée, il manque les barrières depuis un an."

Le pont pour les marcheurs est, lui aussi, insécurisé. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Fragilisé, le pont a été condamné par la Commune. "Il y avait des panneaux pour interdire le passage, et nous avions fermé l’accès via des grosses pierres mais elles ont été bougées" , fait remarquer Michel Fransolet, le bourgmestre de Jalhay, qui concède toutefois savoir "que des gens traversent le pont alors qu’on ne peut pas" .

Parmi "ces gens", les riverains, un agriculteur, René Gohy… "Et même un camion de 13 tonnes venu pour réparer un poteau électrique. Le chemin a été emporté et c’est un voisin qui l’a refait à ses frais, la Commune n’a rien fait alors qu’on était coupé du monde. On devait laisser nos voitures sur un parking à 200 m, mais elles auraient été désossées en deux jours! On écrit souvent au bourgmestre et à l’échevin des Travaux pour avoir une solution: les poubelles ne sont pas ramassées, le facteur ne va pas plus loin que le pont, etc. On a demandé un pont avec des poutrelles en béton, comme à Neufmarteau. On a demandé aussi des étançons."

Le pilier central du pont a été désolidarisé et emporté plus loin (il est couché à quelques mètres, dans la Hoëgne). Depuis, la sécurité du pont pose question. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

La Commune a réfléchi à ses solutions, elle a commandé des études…

Il écrit… au roi

René Gohy est âgé. Son épouse et lui ont des soucis de santé. Il s’est tourné vers… le Palais Royal. "J’ai expliqué au roi la situation. Il m’a répondu dans les trois jours. Et il a écrit au bourgmestre." La directrice du service requête et affaires sociales de la Maison de Sa Majesté le Roi a rédigé un courriel au bourgmestre de Jalhay. Le roi a également transmis "tous ses vœux de courage afin d’affronter cette période difficile et d’envisager l’avenir avec confiance" .

Le Palais lui a répondu. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Il reçoit un cart de golf

René Gohy a donc reçu… une voiturette de golf. Pas une Golf, un vrai cart de golf mis à sa disposition "pour qu’il puisse atteindre le parking plus facilement vu son âge" , explique le bourgmestre de Jalhay. Mais ce véhicule, le nonagénaire ne l’a jamais piloté. "Le bourgmestre m’a fait livrer une charrette mais je lui ai dit plusieurs fois de venir la rechercher, martèle René Gohy. Je ne crois pas à un vrai problème de stabilité, mais il faudrait quand même enlever la pilastre de la Hoëgne et la remettre en place pour plus de sécurité, et éviter un problème. D’autant que je dois faire venir le camion de mazout."

«Le pont sera sécurisé pour la fin juillet»

Cet appel a été entendu par la Commune. "Dans les quinze jours, pour fin juillet, le pont sera sécurisé et refait. Tout cela a pris du temps car le pont venait d’être rénové avec cette pilastre centrale qui a été emportée. On va la réinstaller en espérant qu’elle resteen place car le Service Public de Wallonie ne sait pas encore s’ils vont permettre de garder des ponts à pilastre centrale. Dans les deux ans, nous pourrions avoir une demande de modification. Mais on ne peut plus attendre" , assure Michel Fransolet.

Les barrières et les pierres ont été enlevées. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Quant à la "charrette" de golf, pas sûr qu’elle serve à René qui a une hernie…