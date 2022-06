Bœufs et Sangliers ont fait la fête pour les 75 ans du carnaval de Jalhay (photos & vidéo)

Cela n’a pas refroidi les participants mais bien le public qui était plus clairsemé que d’habitude. "C’est vrai qu’on aurait aimé avoir un peu plus de monde mais je pense que finalement on est tombé sur un week-end où il y a beaucoup d’activités partout, cumulé au départ des vacances, avoue le président de la jeunesse de Jalhay, Pol Donckier. Mais le principal est surtout de renouer avec le carnaval et de ne pas l’avoir annulé pour les 75 ans."

Et les Bœufs ont réservé quelques surprises, aux Sangliers notamment. "On avait des petites porteuses de ballon avec le chiffre 75, un grand drapeau vert et blanc, des tirs de confettis avec la chanson du joyeux anniversaire au carrefour,… On a voulu une entrée spectaculaire.Quant au cortège, beaucoup de groupes avaient une référence concernant cet anniversaire."

Herbiester un peu refroidi avant le départ

Du côté de Herbiester, on a aussi fait la fête. Parfois même un peu trop, surtout ce samedi soir où des lanciers ont eu un accident de la route en revenant du baptême des chars. De quoi revoir complètement l’organisation de ce qui, avec les majorettes, est la vitrine de la jeunesse.

"On a dû refaire des costumes, retrouver un tambour-major remplaçant en dernière minute, explique Gauthier Lemaitre, le président de la jeunesse de Herbiester. Bon, on sait que les Sangliers ont l’habitude de sauter et de savoir rebondir. Il y a finalement eu plus de peur que de mal avec quelques blessés qui sont là malgré tout, excepté le tambour. Je suis fier qu’ils soient présents malgré ce qui s’est passé."