Le carnaval de Jalhay et sa jeunesse célèbrent leurs 75 ans

"Tout a démarré en 1947 où quelques jeunes du village de Jalhay se sont regroupés pour créer la jeunesse jalhaytoise et ainsi lancer le carnaval, se remémore le président de la jeunesse jalhaytoise, Pol Donckier. Ou du moins le relancer dans sa version actuelle car on a des traces d’un carnaval à Jalhay déjà depuis les années 1800 avec des notions de lanciers et majorettes vers 1860-1870. Mais cela s’est perdu au fil du temps avant de renaître en 47 avec la création de notre jeunesse. Au début, il y a eu sept ou huit membres. Je sais qu’une partie du comité s’est dissous en 1952 où des personnes l’ont quitté, dont mon papa qui en faisait partie et qui est allé fonder… la jeunesse d’Herbiester!"

D’où une certaine rivalité née entre les deux jeunesses et qui fait le sel de ce carnaval. En cette année 2022, la jeunesse jalhaytoise et son carnaval ont trois quarts de siècle d’existence. "C’est pour ça que je voulais reporter le cortège et non l’annuler. Rapidement, lors d’une réunion début janvier avec le président des Sangliers, Gauthier Lemaitre, tout le monde a trouvé que c’était une bonne idée de le reporter." D’où une édition estivale où la rivalité entre les deux jeunesses va enfin pouvoir revivre.

"La rivalité avec Herbiester fait partie intégrante de notre carnaval.Elle est là et restera bien là. Mais c’est vrai que c’est une année un peu spéciale ici car on n’a quasiment rien pu faire pendant deux ans. On n’a pas pu entretenir cette rivalité. Mais cela doit rester une rivalité saine, pas comme cela a pu être malheureusement le cas lors de quelques éditions trop pimentées."

Quant au futur de la jeunesse jalhaytoise, l’envie est d’impliquer davantage les jeunes. "On a un souffle nouveau dans la jeunesse.J’aimerais que les jeunes prennent petit à petit la relève. Moi j’aimerais arrêter car il est temps que je laisse ma place. Je suis président depuis 2009 après avoir pris la relève de mon frère et je suis présent dans la jeunesse depuis plus de trente ans. Attention, je ne dis pas que j’arrête demain, mais on verra dans les prochaines années, car il faut d’abord les épauler et ne pas les lâcher dès la première année. L’envie est de donner un nouveau souffle pour le futur." Et ainsi repartir pour 75 nouvelles années, au moins.