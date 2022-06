Nouveau commerce pour les enfants au lac de Warfaaz

C’est au départ d’une véritable passion pour les enfants qu’est née la boutique King & Queen de Mme Masset. "Il y a quelques mois, j’ai créé une boutique en ligne. Puis on a cherché pour s’installer également dans un magasin du côté de Spa et on a trouvé cet emplacement au niveau du lac de Warfaaz." Pour la patronne, avoir sa propre boutique de vêtements pour enfants, c’est "un rêve qui se réalise. J’ai toujours eu envie de trouver de beaux articles et de qualité à des prix les plus corrects possibles. Je travaille avec des marques connues et j’essaie que ce soit le moins “made in China” et le plus local possible. Même si parfois on ne sait pas faire autrement." Et il y a de quoi "rhabiller les enfants de 2-3 mois jusqu’à 12-14 ans. Il y a aussi des accessoires pour les mamans ainsi que des jeux pour les enfants. Et il n’y a juste pas de liste de naissance." Les heures d’ouverture sont détaillées sur la page internet de la boutique.