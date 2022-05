La brocante et le marché aux fleurs, c’est dimanche prochain

Ce dimanche signifiera le grand retour de la brocante de Jalhay et de son marché aux fleurs.Pour la partie brocante, cela va bon train au niveau de la réservation des emplacements qui s’articuleront, une fois de plus, autour de l’école communale et de la salle de la jeunesse de Jalhay. "Toutes les places sur asphalte ont été réservées, détaille le président de la jeunesse, Pol Donckier. Il ne reste plus que des places dans la prairie." Pour rappel, le prix est de 2 €/mètre. Quant aux fleurs, elles seront évidemment présentes.De quoi refaire ses jardinières avec le plein de couleurs! Le rendez-vous est donc donné pour ce 5 juin de 8h à 17h.