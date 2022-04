Sécurité au Wayai: les habitants se sentent oubliés

Les habitants sont conscients que l’année 2021 n’a pas été propice à l’avancement des travaux en raison du Covid et des inondations, mais ils constatent qu’actuellement en 2022: "les radars préventifs promis n’ont jamais été placés, que l’information ou la concertation souhaitée par les habitants ne leur est jamais parvenue et que les travaux n’ont toujours pas été entamés", insiste le citoyen.

"On a commandé six radars préventifs, mais il semble qu’il y ait une rupture de stock au niveau des pièces" répond l’échevin de la Mobilité et de la Sécurité routière Michel Parotte (MR-IC-EJS). Les chicanes devraient être placées dans le courant du mois de mai, ajoute-t-il, ce seront des bordures provisoires en plastique rouges et blanches. L’une d’entre elles se trouvera devant le 50 A Wayai et l’autre devant le 46; deux autres chicanes sont prévues pour Nivezé Bas et deux pour Stockay. Un rétrécissement du pont au niveau du Ru du passage est également envisagé afin d’accentuer la sécurité. De plus, "il y aura sept priorités de droite, c’est la mesure la plus efficace. Dès qu’il y a un signal, le réflexe est de freiner" souligne Michel Parotte (MR-IC-EJS) et il y en aura six autres dans le Stockay. La question du budget a été abordée: les travaux sont prévus à hauteur de 50000€.

"Normalement cette année, tout sera fait dans le Wayai, à Stockay et à Nivezé Bas" conclut l’échevin de la Mobilité.

Les autres points