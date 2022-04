Succès pour le 1er parcours d’artistes de Jalhay

Ce n’est pas le beau soleil qui accompagnait l’événement et les nombreux visiteurs, venus dès le début, qui laisseront penser le contraire. Quarante artistes étaient répartis entre la maison communale, l’école communale et la salle de la Jeunesse, toutes situées à deux pas l’une de l’autre, rue de la Fagne.

Parmi cette longue liste, beaucoup de techniques différentes étaient représentées: la peinture, le travail du bois et du papier, la vannerie, l’argile, la céramique, les sculptures en acier, la photographie, l’art textile, le patchwork, les créations textiles originales, l’upcycling de tableaux, la broderie, la gravure ou encore la création de bijoux et d’articles déco.

Proximité et gratuité

Évidemment, des artisans jalhaytois y présentaient également leur savoir-faire comme Florence Toussaint et ses coussins à la balle d’épeautre, Francine Landrain et ses peintures à l’huile et ses aquarelles, ou encore Marthe de Sart et ses sculptures sur terre. "75% des exposants sont des Jalhaytois. On n’a exclu personne bien sûr, mais on a voulu privilégier les artistes de la commune" , indiquait l’échevine.

Les scouts de la localité étaient également présents derrière le bar. Autre volonté des organisateurs: que le prix ne soit pas un frein, le parcours était ainsi accessible gratuitement.

Une quatrième halte littéraire était également organisée, toujours rue de la Fagne, à l’ABC café-librairie (lire ci-dessous).

Un rendez-vous du printemps

Au vu du succès de cette première édition, le parcours d’artistes de Jalhay devrait en connaître bien d’autres. "Il y aura quelques ajustements à faire au niveau du timing, du nombre d’exposants, si davantage veulent participer, etc. Mais la formule est bonne. On espère pouvoir le refaire chaque année au printemps. Ce sera un beau rendez-vous annuel pour la Commune."