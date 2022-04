Pétition contre le projet déjà entériné pour l’ancienne maison communale de Sart-lez-Spa

Maintien et restauration des façades

Le principe de la démolition-reconstruction, mais avec restauration des trois façades à l’avant qui donnent sur la place du Marché, ne date cependant pas d’hier etremonte à plusieurs années."C’est même le projet-phare de notre majorité", note la présidente du Centre public d’action sociale, Noëlle Willem (MR-IC-EJS). Que ce soit en conseil communal – c’est la commune de Jalhay qui est à la manœuvre, en tant que propriétaire du bien – ou en conseil de l’action sociale,"il a fait l’unanimité"; y compris lors du dernier conseil communal qui a décidé des conditions de marché public pour les travaux, au coût estimé à 2,8 millions d’euros et qui devraient débuter en octobre prochain, pour deux ans de chantier.

Le permis, lui, est en attente, il est à l’instruction non pas de la commune, qui a introduit la demande, mais de la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne pour l’Urbanisme en province de Liège. Cela fait suite à une enquête publique qui s’est clôturée le 3 février dernier.

Enquête publique clôturée

"Mais personne ne l’a vue, cette enquête publique. L’avis était affiché uniquement aux valves du bâtiment, personne ne l’a vu et les habitants dans un périmètre de 50 mètres n’en ont pas été tenus au courant", affirme la pétitionnaire.

"Deux voisins, qui habitent chacun dans une rue adjacente différente, ont déposé une lettre de réclamation à l’occasion de cette enquête publique,détaille la présidente du CPAS.L’un s’inquiétait de la stabilité de son bâtiment durant les travaux, l’autre du maintien de l’escalier intérieur(NDLR: de l’ancienne maison communale).Nous avons tenu compte des dégâts qui pourraient éventuellement être occasionnés et il y aura une expertise des bâtiments voisins avant les travaux. Pour ce qui concerne l’escalier, notre bourgmestre, Michel Fransolet, aurait lui aussi voulu qu’il soit préservé mais c’était techniquement impossible, il est ancré dans la maçonnerie et il n’est pas démontable."

Salle des mariages

Noëlle Willem insiste sur le fait que les trois façades à l’avant seront préservées et restaurées,"pour maintenir le cachet de la place de Sart, ce que nous avons voulu absolument; sinon, ça aurait coûté moins cher de tout raser et de tout construire en neuf".

"Nous ne sommes pas contre la rénovation du bâtiment mais bien contre sa démolition, notamment de la salle de mariages actuelle, qui est la dernière trace que Sart a été une commune indépendante"(c’était jadis la salle du conseil communal), plaide Anne Fransolet.

Rénovation «impossible»

Impossible de rénover et de répondre aux normes, ni de sécurité, ni énergétiques, ni d’accessibilité"auxquelles les bâtiments publics sont tenus de se conformer,répète Noëlle Willem.Ici, il y aura un ascenseur pour les PMR (NDLR: personnes à mobilité réduite),ce qui n’aurait pas été possible dans le bâtiment actuel. La salle de mariages se trouvera au rez-de-chaussée. Fini les drames que nous avons connus de grands-mères qui ne pouvaient monter au 1erétage, sans ascenseur, pour assister au mariage de leur petit-enfant".

La présidente du CPAS rappelle aussi l’objectif d’assurer les meilleures conditions de travail aux agents du Centre public d’action sociale et aussi d’accueil et de discrétion pour les habitants,"ce qui n’est pas le cas actuellement, avec des bureaux en enfilade". Et puis, il y a"la garantie que la poste reste au centre de Sart, dans les nouvelles installations, avec un Bancontact; j’espère que cette pétition ne compromettra pas les négociations…".

Question de crépi

Enfin, Anne Fransolet regrette que les murs à l’arrière du futur nouveau bâtiment soient prévus avec un crépi blanc (la nouvelle entrée sera bardée de bois), ainsi que"le pignon qu’on verra en venant de la Grand’Rue, qui est la principale entrée du centre du village. Le crépi ne correspond pas à la charte de l’urbanisme de la Commune (tout comme les bandeaux de fenêtres horizontaux) et il ne convient pas non plus à nos régions car qu’en sera-t-il de son entretien au fil des années?". Ce à quoi la présidente du CPAS rétorque qu’actuellement, les murs à l’arrière sont en chaux et peints en blanc.