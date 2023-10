Une année "vraiment pas bonne" pour les finances de la Ville de Herve

Ainsi, l’école de José coûtera 282 500 de plus, les logements pour personnes à mobilité réduite de l’avenue Dewandre sont en surcoût de 225 000 € et les égouttages suivent la même tendance avec 150 000 € à Julémont, 120 000 € à Xhendelesse et 100 000 € rue de Verviers. Enfin, hausses aussi pour la rue Nicolas Hardy (100 000 €), les voiries (100 000 €), l’école numérique (72 000 €), les raccordements Ores et SWDE de la tour panoramique (30 000 €), les caméras ANPR aux ronds-points (40 000 €), la Maison Detry (40 000 €), l’école de Bruyères (50 000 €)…

Sans surprise, le groupe EPH de Marie-Martine Schyns a fustigé la hausse pour la tour panoramique "alors qu’on n’a pas encore débuté les travaux" (NDLR: ils ont bien débuté, pour les fondations et en atelier), un manque de prévoyance pour les caméras de surveillance, la hausse de la subvention à la RCA (+ 86 000 €, pour arriver à 686 000 €) ainsi que la hausse des investissements suite aux révisions. "La directrice financière indique qu’il faudra effectuer une analyse financière préalable à tout projet tant à la ville que dans les entités consolidées (RCA et CPAS), a souligné Marie-Martine Schyns. Le message est clair: il faudra faire des choix et vérifier la soutenabilité financière de chaque projet."

Pour le PS, Jean-Claude Dumont juge "que 2023 n’est pas une année trop mauvaise mais les années futures nous semblent beaucoup plus compliquées". Il a rappelé la nécessité d’une gestion proactive. Plus tard, il s’est aussi étonné que le fonds de réserve "est passé de 7,5 millions à 3 millions" en 12 mois. Une intervention jugée "populiste" par la majorité qui estime "qu’on peut tapoter du pied au niveau du sol mais que vous avez tous les chiffres, l’argent ne s’est pas envolé et toutes les infos sont là".

Marc Drouguet, bourgmestre HDM, a surpris par son intervention. "2023 n’est pas une bonne année ! On a un bas de laine des années précédentes mais il y a l’indexation des salaires, la révision des chantiers, l’augmentation de l’énergie… L’année n’est vraiment pas bonne. On fait une analyse quotidienne des dossiers et on doit être vigilant, faire des choix tout en continuant à investir pour améliorer nos infrastructures."

HDM a également indiqué que la hausse de la RCA venait de l’écoulement d’anciens abonnements à la piscine, que la directrice financière "était toujours sur le traumatisme de la gestion de la dette de 2011" (elle appréciera), et que le "tableau de bord reprenait toutes les prévisions".

2. Repas scolaires Jean-Claude Dumont (PS) a souhaité savoir si la Ville était prête à ouvrir le débat des repas scolaires gratuits dans les écoles communales. Les projets de la soupe et des collations saines sont déjà (bien) développés, mais pas les repas car "aucune école n’est équipée". En outre, le projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles concerne les écoles différenciées ou celles dont l’indice socio-économique va de 1 à 5… alors que les écoles de Herve ont un indice de 10 à 20.

3. Subsides, taxes et dotation La Ville a approuvé une dotation d’environ 850 000 € à la zone de secours ainsi qu’une volée de subsides: 48 163 € pour Vedia, 1 700 € pour chaque Jeunesse, 2 400 € pour Paroles d’Humains… Enfin, aucune taxe (déchets, IPP, précompte immobilier…) ne sera modifiée en 2024.

4. Circulation Des rétrécissements semblables à ceux de la rue du Bola verront le jour rue de Waucomont à Battice. De (trop) nombreux automobilistes "coupent" par cette rue pour éviter les files au carrefour de Battice.