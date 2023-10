Herve: le chêne de Renouprez (à Charneux), "la mémoire du quartier", sera abattu

"C’est plus qu’un arbre ce chêne, c’est le symbole et la mémoire d’un quartier. Quels experts ont été consultés sur l’état de l’arbre ? Qu’en dit l’agent du DNF ? Quelles sont les prochaines étapes ? Avez-vous eu des échanges avec les riverains ?", a questionné lors du conseil Marie-Martine Schyns (EPH), qui a grandi proche de ce chêne et dont la famille est impliquée dans le comité de quartier.

Le bourgmestre Marc Drouguet (HDM) a confirmé avoir été prévenu par un membre du comité de quartier. "On a vu de nos propres yeux l’état de l’arbre… Le DNF (NDLR: département de la nature et des forêts) est venu sur les lieux, on a le rapport du 15 septembre. Il y a huit carpophores (NDLR: un champignon) côté est et une descente de cire… Le DNF demande l’abattage du sujet hors période de nidification ! On rencontrera un responsable du comité de quartier mardi prochain, on va chercher des solutions avec le quartier, on sait que ce chêne est toute la fierté du quartier, un symbole. Le terrain est d’ailleurs mis à disposition des citoyens par un privé. On doit avancer avec eux, mais on a entrepris des démarches dès qu’on l’a su."

Dépitée, Marie-Martine Schyns a rappelé toute l’importance de l’arbre pour le comité des "R’Jettons dè Vî t’Chène". Elle souhaiterait d’ailleurs que la Ville prenne "la peine d’avoir un deuxième avis pour être sûr qu’il n’y a pas d’alternative". "Il n’y aura pas d’improvisation", a rassuré le bourgmestre. Mais il n’y aura peut-être pas d’autre choix non plus.