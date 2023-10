Relocalisation alimentaire: un modèle à Herve ?

En octobre 2022, une nouvelle coopérative "nourricière" voyait le jour sur le Plateau de Herve. L’Idée Ferme rassemble Histoire d’un grain, la Framboiserie de Malmedy, BocagEN, et la Boîte à pain, tous désireux de réunir leurs ateliers sous un même toit afin de mutualiser les coûts et de proposer une alimentation en circuit court. Leur 1re tâche a été de trouver un lieu pour concrétiser ce projet et cela n’a pas été chose facile. Les fondateurs se sont ainsi rabattus après deux années de recherches sur un terrain de près de 5 000 m2 situé le long de la N3 à Herve, entre le garage Schyns et l’Outlet du Plateau. "France Charlier et Jean-Marc Cabay ( NDLR : à la tête de Terre de fromages) nous avaient déjà proposé ce terrain mais on l’avait mis de côté parce qu’il n’avait pas ce côté idyllique qu’on espérait et puis c’était construire un nouveau bâtiment or on voulait faire partie de ceux qui rénovent l’existant !", insiste Renaud Keutgen, d’Histoire d’un grain (par ailleurs au RATaV). "Mais c’était difficile de trouver un lieu comme celui-là, accessible financièrement sur le Plateau et où les vendeurs ne sont pas pressés de vendre au plus offrant. On est revenu à cette proposition. L’avantage ici c’est que les vendeurs soutiennent le projet (NDLR: ils sont pleinement partenaires, France Charlier est administratrice de la coopérative) et ont le temps. Puis, il y a du monde qui passe par-là et on ne dénature pas le Pays de Herve en y construisant."