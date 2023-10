Encore un an de chantier à Xhendelesse: voici l'état d'avancement des travaux

"L’asphaltage soulage grandement le trafic vers l’école, se réjouit Marc Drouguet (HDM) . Et on en arrive tout doucement aux trois semaines nécessaires pour que le béton de la liaison cyclo-piétonne soit bien sec." Pour rappel, il était prévu que cette liaison, qui débouche au carrefour avec la rue des Marronniers, serve de chemin d’accès pour les automobilistes le temps du chantier. Suite à un décalage dans le planning, il n’en sera rien, Nelles ayant phasé son chantier afin de ne jamais couper l’accès à l’école (l’une des plus grosses de Herve). "C’était juste pour faciliter les choses, mais elle n’a jamais été prévue pour cela à la base. Maintenant que la kermesse est passée, et bien passée, on va pouvoir redéployer les forces des travaux pour se diriger vers Chapelle Adam et Vieux Comptoir par la suite, la partie vers Olne étant la dernière", ajoute le bourgmestre.

Une conduite d’eau principale placée

Bernard Allelyn (HDM), en charge de l’Aménagement du territoire, confirme. "L’égouttage est placé rue Chapelle Adam (très profond) et ils ont fait les raccordements à l’égout. Maintenant, ils placent la conduite d’eau principale pour la SWDE, et feront les raccordements individuels. Cette étape supplémentaire a empêché de déjà travailler sur les filets d’eau et sur le coffre. L’équipe voirie, elle, va travailler entre les carrefours Voie aux Pierres et Chapelle Adam (NDLR: devant la maison du docteur Francis Blanchard) , avec les éléments linéaires, les trottoirs et le coffre. Ils espèrent entamer les éléments linéaires de Chapelle Adam avant la fin d’année, on verra… Et les fondations ainsi que la sous-couche de l’école à Chapelle Adam en début d’année prochaine."

Quant à une fin de chantier, le "troisième trimestre de 2024" reste d’actualité, soit d’août à septembre 2024 (sachant qu’il y aura les congés du bâtiment en juillet 2024). "Ils sont peut-être un peu en avance…", lâche encore l’échevin Bernard Allelyn.