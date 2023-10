Il y avait un air d’olympiades sur le parking du CPH de Herve ce samedi avec les cuistax folkloriques qui y organisaient leurs Cuistax’Lympiades. Plusieurs centaines de jeunes provenant de nombreux mouvements de jeunesse de la région se sont affrontés lors d’une course de trois heures de cuistax ou, pour les plus jeunes, de mégascoots. Sans oublier, en soirée, la course nocturne suivie d’une soirée destinée aux participants plus âgés et qui a fait la renommée de cette initiative caritative.

Car il ne faut pas oublier que cette course sympathique ô combien attendue roule pour la bonne cause. Et pour cette huitième édition, ce n’est pas une mais quatre associations qui seront soutenues grâce aux bénéfices récoltés lors de cette journée. Il y a d’abord Les Gui-Gui – Ensemble pour la vie. "Cette association se consacre au soutien de Guillaume, un courageux petit garçon de 5 ans atteint d’un cancer et qui doit faire face à l’absence de financement de la part des assurances"

Ensuite, il y a les Goélands/Colibri de l’Institut Notre-Dame de Cerexhe-Heuseux "Ce groupe associatif a pour but de mettre en place un camp spécialement conçu pour les enfants ayant des besoins spéciaux." Il y a aussi le Rêve Bleu qui est "une association qui réalise des rêves en offrant des voyages bisannuels à des enfants atteints de cancers ou de maladies chroniques qui sont actuellement soignés au MontLégia." Enfin, il a Entre-Vues, qui est "une association qui se consacre à la formation de chiens guides."