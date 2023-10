Important accident rue de Maestricht à Battice

C’est en sortie de nuit, ce samedi matin qu’un violent accident s’est produit sur la rue de Maestricht à Battice. Là, une personne a perdu le contrôle de son véhicule aux alentours de 6 heures et était coincée dans sa voiture. Les pompiers de la Zone Vesdre Hoëgne & Plateau, installés non loin, sont intervenus pour désincarcérer la victime. Blessée, elle a été extraite du véhicule et a été prise en charge par les ambulanciers de la zone en direction de l’hôpital. "Nous ignorons l’état de santé de la victime" précisent les pompiers. La nationale est fermée entre la rue Privot et la rue Rosmel.