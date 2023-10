35 ans de passion des champignons pour cette Hervienne : "Le climat n’est pas vraiment idéal"

Pour elle, chaque journée passée dans les bois est une occasion de découvrir de nouvelles espèces fascinantes. Leur diversité est, aux yeux de cette pensionnée, une source infinie d’étonnement. "J’apprends encore et toujours de nouvelles choses", dit-elle en comparant leur diversité à celle des êtres humains: "Parfois, le même champignon peut avoir dix aspects différents, comme l’amanite rougissante, par exemple. Tout comme les êtres humains sont tous différents les uns des autres."

Jouant un rôle essentiel en tant que guide mycologique pour le parc naturel Botrange (lire ci-dessous), elle partage aussi depuis de nombreuses années son savoir à travers des visites éducatives régulières dans les écoles de la région. "Il n’y a qu’à demander, je suis prête", sourit-elle.

La passion de Brigitte Scholpp. ©EdA LABEYE Philippe

"Climat pas idéal pour l’éclosion des champignons"

Sans se complaire dans la nostalgie, Brigitte Scholpp constate toutefois les conséquences du réchauffement climatique sur la saison des champignons, qui, cette année, semble tarder à véritablement débuter. "Les conditions météorologiques sont chaudes et sèches, ce qui n’est pas idéal pour favoriser l’éclosion des champignons en abondance, contrairement à ce que nous connaissions autrefois au mois d’octobre, explique la spécialiste. On a perdu un peu cette notion de saison. Mais la chute des feuilles va finir par arriver et, avec elle, les champignons vont surgir".

Une année à girolles

Malgré cela, elle reste optimiste et souligne que même à ce stade, on peut déjà trouver des délices de la forêt "tels que les girolles et les pieds de mouton". D’ailleurs, "c’est une année à girolles. Je pense n’en avoir jamais vu autant de ma vie. On trouve aussi de petits cèpes mais attention, ils contiennent beaucoup de vers, cette année. Et aussi des chanterelles en tube". Avec une règle d’or (parmi d’autres, à lire ci-contre) lorsqu’on part à la cueillette: "Dans le doute, abstiens-toi !" de déguster tes trouvailles.