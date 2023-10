La passerelle de Herve éclairée pour davantage de sécurité

La passerelle du fair-play ( son nom officiel depuis le lundi 23 juin 2014, suite à une décision du conseil du 21 mai 2013), réalisée entre 2005 et 2006 et étudiée par le bureau Greisch (sur commande du SPW), est éclairée depuis quelques jours suite au travail de la société Jacobs. Deux bandeaux LED (blanc côté ville, coloré côté Outre-Cour) permettent de relier le complexe sportif André Smets et la Ligne 38 (le RAVeL, également éclairé jusqu’à la rue de Charneux et bientôt jusqu’au Fort, les travaux viennent de débuter) "en toute sécurité". Elle fait le lien entre les liaisons douces (qui permettent, en outre, d’accroître de 5% les subventions pour les rénovations du complexe, dont la piscine) et renforce la beauté des lieux.