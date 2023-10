Herve : SCAR, la coopérative agricole dédiée aux consommateurs ouvre ses portes ce week-end

En vrac (pour l’agriculture) ou en sacs (pour les magasins spécialisés). ©EdA LABEYE Philippe

Désormais étendue sur toute la Wallonie, la coopérative dispose de quatre unités de production spécialisées ( Bullange en 100 % bio, Herve en conventionnel, Hermalle-sous-Argenteau pour le all masch – chevaux et blanc bleu – et Henri-Chapelle pour le hobby, volet rongeurs et oiseaux), d’outils logistiques, d’une équipe multidisciplinaire (plus de 70 collaborateurs dont 40 ouvriers et près de 27 métiers différents)… au bénéfice de 2 650 membres-éleveurs (la société appartient à 100% au monde agricole).

"Avec 80 000 tonnes par an, on est le plus grand acteur wallon dans notre métier, mais on est tout petit en Belgique (le premier producteur fait 1,4 million de tonnes) et un Lilliputien en Europe (10 millions de tonnes/an pour le premier). Mais nous avons une usine hyper-flexible qui permet de faire “à la carte”. On est des industriels, mais avec une souplesse et une flexibilité en réponse aux besoins de notre agriculture wallonne. On a une agriculture régionale wallonne très fortement attachée à son territoire", présente Éric Walin, directeur de SCAR.

La surface de stockage croît de 40%, et les entrées du site ont été doublées. ©EdA LABEYE Philippe

La production est divisée en deux grands secteurs: l’agricole (les camions verts, compartimentés et en vrac pour 97%) et le volet graineteries/hobby (les camions jaunes, en sacs de 500 g à 25 kg). Suite au développement de cette branche voici trois décennies, SCAR dispose de sa propre marque (Vital) mais produit aussi pour de gros clients (Oh Green !, Tom&Co, etc.). Et si vous êtes un habitué du parc Forestia (à Theux), alors vous avez forcément déjà tenu des aliments SCAR en main. "En effet, c’est l’un de nos clients, sourit Éric Walin. L’une de nos spécificités, ce sont nos trois salles d’échantillons pour la traçabilité et les informations. On met d’ailleurs un point d’attention à ce que ce soit nos chauffeurs qui écrivent le nom du client sur l’échantillon. On les préserve six mois, pour des analyses ou retrouver et vérifier l’aliment qui a été fourni à chaque agriculteur ou client. Ici, nous produisons entre 250 et 300 produits finis pour la ferme, ainsi que 500 aliments spéciaux pour des clients, soit près de 750 références en agriculture. Et pour la graineterie… ce sont près de 4 000 références !" Une sacrée carte pour ce "restaurant" qui ne produit qu’à la demande au bénéfice des animaux. "Un seul homme peut produire 7 à 8 mélanges de trois tonnes (notre unité de production) simultanément. On a 5 lignes de production, 26 matières premières différentes, des dosages… Il faut tout associer, tout broyer et tout mélanger. Puis mettre en granulés, ou pas. Et tout est automatisé, avec des verrouillages informatiques pour éviter les erreurs."

Les échantillons, un outil spécifique à SCAR. ©EdA LABEYE Philippe

Le dernier plan triennal reprenait des investissements pour près de 3 millions d’euros, dont 1 million en machines et 1,7 pour des bureaux ( les anciens datent du déménagement en 1967, SCAR était autrefois plus haut rue Moreau à l’actuel Infraligne), un nouveau hall de stockage et trois nouveaux quais. "On a augmenté la surface de stockage de 40%, dédoublé les quais et dédoublé la surface de manœuvre. Il était nécessaire d’accroître le stockage vu le développement du hobby, une diversification qui permet de rapprocher le monde agricole du consommateur", indique encore le directeur qui insiste sur l’importance d’avoir une coopérative où "les agriculteurs sont maîtres chez eux".

Les camions sont compartimentés, afin d’apporter deux ou trois aliments différents chez un même client. ©EdA LABEYE Philippe

Et demain ?

Augmenter le stock était nécessaire pour le hobby et la graineterie. ©EdA LABEYE Philippe

Là où, au sein de certaines coopératives, la distribution de dividendes aux actionnaires s’est imposée, le conseil d’administration de SCAR s’est autrement positionné. En effet, les coopérateurs ont toujours souhaité recapitaliser la coopérative, ce qui était nécessaire pour "maintenir la capacité d’investissement" et répondre aux évolutions de la société. Car les défis sont nombreux, et dépassent l’échelon local. "On va de plus en plus vers une agriculture mondiale, vers des “commodités” dans l’élevage. Or, notre agriculture est liée à une agriculture de terroir. Il faut défendre les filières de qualité en phase avec notre agriculture, raison pour laquelle nous avons investi dans toute une série de filières (Porc Qualité Ardenne, Marguerite Happy Cow, etc.) qui valorisent la qualité de notre agriculture familiale wallonne avec valeur ajoutée. Nous devons donner un avenir à notre agriculture familiale et de terroir. Car si nous ne parvenons pas à défendre cette agriculture-là, alors on sera mangé par la mondialisation. Et cela passe par la nécessité de convaincre le consommateur. Enfin, l’un des autres grands défis, c’est la transmission des exploitations. C’est rendre le métier d’agriculteur plus attractif, plus respecté et plus respectueux", avance encore Éric Walin, directeur de SCAR.