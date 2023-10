Herve poursuit l’éclairage LED "intelligent" de la ligne 38

L’objectif c’est évidemment de sécuriser les déplacements sur le RAVeL une fois la nuit tombée, tout en limitant l’impact de la pollution lumineuse sur la faune et la flore. Un éclairage qui fait une sacrée différence pour les usagers. "On ne peut pas dire que l’on reçoit des appels pour dire que c’est super d’avoir éclairé la ligne 38, mais les gens trouvent que c’est pas mal… Ne fût-ce que pour les gens qui vont promener leurs chiens fin de journées, cela donne un certain confort ! ", glisse l’élu.

La mise en service de ce nouvel équipement est prévue pour la semaine du 5 février 2024. "Nous entrons en période hivernale. Cette date est donc à inscrire entre guillemets et peut varier en fonction des conditions météo à venir." Coût de cette installation: 454 613 euros, avec un subside de 370 890 euros.