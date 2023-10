L’AD Delhaize de Battice a été entièrement rénové

"C’était un vrai challenge, souligne l’architecte hervien Roger Garsoux. On a eu 23 jours calendrier, dont trois week-ends, pour tout démonter et tout reconstruire avec l’aide d’entrepreneurs régionaux. On a une nouvelle boucherie, une nouvelle boulangerie avec une fenêtre d’angle,…" Le coup de maître réalisé à Battice, outre les évidentes transformations (hormis les murs, tout est neuf), c’est l’espace consacré aux vins. "On peut ainsi proposer près de 1200 références (NDLR: contre 800 auparavant), explique le gérant Jean-Michel Hanchir. On voulait aérer le magasin, en finir avec les rayons fermés, et accroître le rayon frais (d’une quinzaine à près de 150 articles). On a près de 3 000 références de plus (environ 15 000 au total)." Quant au parking, les places ont été agrandies de 2,5 m à 3 m, avec un parking qui croît de 125 à 150 places.