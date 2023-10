En juillet dernier, nous vous parlions du chantier sur les tiers, en Potiérue et rue du Marché à Herve. La Ville de Herve avait pour objectif de réinstaller d’anciens pavés (ôtés place Lecomte, rue Haute ou rue d’Elvaux) sur les tiers afin de redorer les lieux. Les ouvriers ont entamé la dépose des vieux carreaux en septembre, et une entreprise spécialisée en pose de vieux pavés est entrée en action cette semaine, à savoir l’Andrimontois David Solot. Il est épaulé dans sa tâche par un ouvrier de la Ville, qui apporte les marchandises sur place. "C’est vraiment un beau résultat. Et, je l’ai encore dit aux échevins ce mardi, c’est une belle collaboration entre nos ouvriers et une entreprise spécialisée", souligne Marc Drouguet (HDM). La seconde partie, vers la rue Haute, sera réalisée en 2023.