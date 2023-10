"C’était un vrai challenge, souligne l’architecte hervien Roger Garsoux (qui en est à son 5e supermarché, il a également réalisé celui de Theux) . On a eu 23 jours calendrier, dont trois week-ends, pour tout démonter et tout reconstruire avec l’aide d’entrepreneurs régionaux. On a une nouvelle boucherie, une nouvelle boulangerie avec une fenêtre d’angle, un nouvel espace vin… Tout s’est enclenché lorsque le propriétaire a pu acheter le terrain derrière. On a obtenu le permis en octobre 2021 pour ce projet qui permet de passer de 1400 à 1 800 m2. L’une des nouveautés, c’est d’avoir le quai de déchargement à l’arrière, hors zone du parking. Les places ont d’ailleurs été agrandies de 2,5 m à 3 m, avec un parking qui croît de 125 à 150 places. C’est plus de confort pour les usagers."

Le projet met l’accent, comme chaque supermarché moderne, sur le frais (ready to eat, to heat & to cook). L’idée est d’offrir une meilleure "expérience" aux clients, peu importe l’enseigne d’ailleurs. "On a voulu augmenter la visibilité et la luminosité", ajoute Roger Garsoux, qui chiffre l’investissement "entre 3 à 3,5 millions d’euros".

Un espace vin unique

Le coup de maître réalisé à Battice, outre les évidentes transformations (hormis les murs, tout est neuf), c’est l’espace consacré aux vins. Le Theutois Jean-Michel Hanchir, le gérant, croit même savoir "qu’aucun magasin en Belgique n’a un rayon comme celui-ci". "J’avais vu un magnifique rayon dans un magazine, et j’ai fantasmé. Je me suis dit qu’il nous fallait encore mieux." Une visite à l’étranger et le savoir-faire de l’architecte ont fait le reste. "On a travaillé avec Reul Frères, de Baelen. Ils ont préparé tout pendant un mois en atelier, et tout monté ici en trois semaines. On peut ainsi proposer près de 1200 références (NDLR: contre 800 auparavant) . Le chantier n’est pas encore totalement terminé mais j’ai toujours cru en une ouverture le 5 octobre. On voulait aérer le magasin, en finir avec les rayons fermés, et accroître le rayon frais (d’une quinzaine à près de 150 articles). On a près de 3 000 références de plus (environ 15 000 au total). Mon fils habite dans le Sud de la France, je lui ai envoyé une vidéo du magasin… Il n’en revenait pas !"

Les Batticiens auront sans aucun doute le même choc en découvrant ce "nouveau" magasin.