Les jeunes conseillers avaient pour objectif de concrétiser deux projets en 2022-2023: la fontaine à eau et la valorisation des produits locaux.

Après avoir vendu des gaufres d’un producteur local, ils ont sollicité la collaboration des Herviens sur le marché du samedi et, ainsi, récolté les fonds nécessaires.

Ils ont également sélectionné le modèle et l’endroit pour placer leur fontaine à eau, qui permet bien évidemment de remplir des gourdes.

Ce 4 octobre, à 14 h, les jeunes élus étaient donc à la piscine communale (rue du Stade) pour inaugurer ce projet. "C’est directement relié aux canalisations du bâtiment principal de la piscine. Elle a déjà été raccordée et fonctionne, mais on voulait marquer le coup. Et on attendait que les nouveaux conseillers soient élus, et ce fut fait fin de la semaine dernière. On a donc invité les anciens de 6e et les nouveaux de 5e", souligne Marianne Dalem, échevine de l’Enseignement.