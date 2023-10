De drôles de dames interpellent les automobilistes le long des routes du Pays de Herve

Eva et Mila sont ainsi postées dans une prairie le long de la N604 entre Barchon et Micheroux, en niveau du carrefour d’Heuseux-Evegnée. Sergia trône quant à elle route du Bois Rouge à Rémersdael (Fourons). "Le mari de la dame qui l’a peinte s’appelle Serge et il a eu le cancer du sein. C’est pour cela que les trois agricultrices ont choisi ce nom. C’est l’occasion de rappeler que cela arrive aussi aux hommes."

Bientôt à Battice et à Welkenraedt

Des dames de paille doivent encore être déposées dans les jours à venir route de Maestricht à Battice et rue Saint-Paul à la Ferme Wilcourt à Welkenraedt (cette fois-ci par la section Verviers-Dison-Limbourg de l’UAW). "Sur la province de Liège, ce sera finalement de ce côté-ci qu’on les trouvera", se réjouit Paulette Piron.

Les agricultrices se sont réparties en trois groupes pour avoir plus d’impact et également être plus représentatives du territoire couvert par la section locale, qui a d’ailleurs changé de nom y a trois ans pour la même raison.

"On va de Visé à Sippenaeken, en passant par Fléron, Soumagne, Thimister. On est un groupe de dix agricultrices plus jeunes, entre 40 et 60 ans, qui ont repris la section. On organise tous les mois une activité ouverte à tout le monde,. Cela peut être un sujet plus agricole, mais cela peut être aussi une activité de divertissement." Ces rendez-vous comptent autour de 30 ou 40 participants en général, ils seront une centaine au prochain souper.

Infos: "Octobre rose by UAW", sur Facebook et dons au Be08 1030 1618 3813 (mention "Octobre rose" en communication).