Comment, demain, mieux gérer une nouvelle situation de crise ? Une journée pour apporter une réponse

La zone VHP (370 pompiers – dont 258 volontaires – pour 19 communes et 233 000 habitants) avait donc invité la zone W.A.L. (193 pompiers – dont 186 volontaires – pour 7 communes et 50 000 habitants), 7 zones de police (Vesdre, Pays de Herve, Fagnes, Basse Meuse, Beyne-Fléron-Soumagne, SECOVA et Stavelot-Malmedy), la commissaire d’arrondissement (Catherine Delcourt), le 112, l’inspection hygiène, des représentants du PLANU ou encore les bourgmestres (étaient présents ceux de Plombières, Herve, Malmedy, Theux, Plombières, Welkenraedt, Limbourg, Stoumont, Aubel ou Spa). Des groupes de 10 à 12 personnes ont pu découvrir des ateliers sur le GRIMP, la gestion des pollutions, la tour d’exercices, le REFIT, la cellule animals rescue team, le balisage, etc.

Le tout nouveau véhicule des zones 4 et 5, dédié aux recherches dans les Fagnes. ©EDA – Pierre LEJEUNE

"Au début, je voulais informer la police sur la problématique de l’équipe cynophile. On ne veut pas prendre la place de la police, mais on dispose également d’outils et on peut faire appel à nous en cas de besoin. On a étoffé cela avec les bourgmestres, puis entre les zones 4 et 5 pour voir nos avantages et inconvénients, ce qu’on sait faire et ce qu’on ne sait pas faire… La journée avait donc pour mission, au final, de créer du partage, des échanges, d’apprendre à se connaître pour voir sur quoi cela débouche. Les zones de police ou la protection civile, par exemple, ont aussi des spécialités à nous faire connaître. On voulait voir comment mutualiser ce qui existe. Notre tour d’exercice ou notre drone, par exemple, peuvent aussi servir à d’autres services", développe le commandant Quentin Grégoire.

Le véhicule de gestion des pollutions, unique en province de Liège, est caserné à Spa. ©EDA – Pierre LEJEUNE

Être plus efficace avec moins d’argent

La volonté était également "d’avancer ensemble" et de mutualiser les outils mis à disposition. "Il n’y a plus d’argent nulle part, donc comment faire pour que ce qui est consenti serve à tout le monde et soit rentabilisé ? Le commandant De Nève (de la police des autoroutes), par exemple, était très intéressé par l’animals rescue team. Le service des pollutions peut aussi intervenir dans de nombreux cas, puisqu’il est unique en province de Liège. On a présenté le nouveau matériel pour les inondations, le nouveau véhicule qui peut être équipé de chenilles et que nous avons acquis avec la zone 5 (on a déjà un service mécanique en commun, ainsi que le dispatching)… Pour les citoyens, c’est clairement un plus d’être plus rapide, de savoir à qui on peut faire appel, d’être plus efficace et de gagner du temps. On le voit régulièrement, y compris lors des grosses crises", expose encore le colonel Grégoire.

Le véhicule rail-route et le "refit", deux spécificités visibles depuis la tour d’exercice. ©EDA – Pierre LEJEUNE

Son homologue pour la zone 5, Luc Burette, tenait le même discours. "Comment être plus efficace en étant moins cher ? On travaille tout le temps avec la zone 4, nous avons 80 km de contact entre les zones et nous intervenons en aide adéquate la plus rapide. Une journée comme celle-ci, avec des présentations et un réseautage, apporte un plus incommensurable", ajoute-t-il, ravi de l’initiative.

"Après, c’est tout de suite plus facile de prendre la bonne décision"

Présentation du nouveau matériel pour faire face aux inondations. ©EDA – Pierre LEJEUNE

De nombreux bourgmestres avaient fait le déplacement ce mercredi à Herve pour assister aux dix ateliers.

"C’est super-intéressant, observe Marc Drouguet (HDM), bourgmestre de Herve. On a toutes les disciplines proposées aux citoyens de la zone ou de l’extérieur. On peut ainsi mieux connaître la protection civile, les pompiers, la police… Et savoir sur quel outil s’appuyer. La mutualisation permet, enfin, de suivre l’évolution des nouvelles technologies, de renouveler le matériel, d’avoir une actualisation régulière… C’est une belle initiative."

Sans concertation, Jean-Paul Bastin (Alternative) a utilisé le même mot. "C’est une très bonne initiative. On se rend compte que les situations de crise sont de plus en plus régulières et de plus en plus intenses. On a des moyens très spécifiques sur notre territoire et nous avons des zones naturelles très importantes (avec les Fagnes). On peut, aussi, être confronté à de la pollution comme ce fut le cas dans la Warche voici deux semaines, ce qui avait nécessité l’intervention du véhicule de dépollution. On se rend bien compte qu’il y a un côté multidisciplinaire et qu’on doit s’appuyer sur un matériel spécifique, d’où l’intérêt d’une étroite collaboration entre les deux zones de secours, de mieux se comprendre et de voir les spécificités de chacun. Après, c’est tout de suite plus facile de prendre la bonne décision, sans être confronté à l’urgence et au pic d’adrénaline." Le bourgmestre de Malmedy évoque un cas bien précis qui illustre la pertinence d’être formé et informé. "Six mois avant les inondations, nous avions eu un stress-test (une formation). Nous avons pu, grâce à cela, être directement en contact avec les gestionnaires des barrages. On connaissait nos contraintes mutuelles. Donc je le répète, c’est très positif d’avoir cette initiative."