Encore un rebondissement: "Attaque la ZACC" veut recommencer l’enquête publique de Bolland

Suite aux nombreuses remarques, la Ville de Herve avait l’obligation de tenir une réunion de concertation. Elle fut mise à l’agenda le 27 septembre, mais de nombreux riverains ont reçu le courrier trop tard… si pas après la tenue de la réunion. Raison pour laquelle le groupe, par la voix de Guy Simonis, a "déposé ce mardi à la commune une requête en annulation, pour vice de procédure, de l’enquête publique relative à l’aménagement et à la mise en œuvre du parc d’activités économiques mixtes, première phase de l’urbanisation des ZACC de Bolland et de Herve-Battice" (NDLR: l’enquête publique portait bien sur le décret voirie et non sur ce qui est avancé par le groupe).

Les irrégularités relevées concernent l’information "comme le prévoit la loi", la réception de la lettre pour la réunion de concertation et le timing. Attaque la ZACC demande que "l’enquête soit recommencée", sous peine d’introduire un (nouveau) recours.

Pour la Ville de Herve, il n’y aura pas de nouvelle enquête. Bernard Allelyn (HDM), échevin de l’Urbanisme, a déjà indiqué faire face à " une campagne de désinformation ". "On est dans le cadre d’un décret voirie relatif à un projet en particulier, et non pas sur les 80 hectares des deux ZACC. La zone est bien conforme. Dans le cadre de l’enquête, nous avons eu plus de 700 réclamations. Ce fut un travail conséquent pour les services de récolter, d’analyser et d’envoyer 725 courriers pour informer de la réunion de concertation et de la possibilité d’être en contact avec cinq représentants. Le délai est de 10 jours, c’est un travail colossal pour les services qui n’ont presque plus fait que cela. Les courriers ont été envoyés le vendredi (400) et le lundi (300) en prior. Je ne suis pas facteur et je peux difficilement être tenu responsable des délais de la poste pour un courrier dûment affranchi."

Une réunion à Bolland la veille

Lorsque la date réelle a été fixée, soit le 27 septembre afin d’avoir SPI et le bureau Gesplan autour de la table (ils furent conviés plus tard à la CCATM), l’échevin a pris contact avec Guy Simonis. "Les délais étaient courts. On a répondu à plus de 60 mails dès le vendredi et on a recontacté personnellement des personnes le lundi et le mardi. Ce n’était plus possible de reporter la réunion mais le groupe a pu organiser une réunion le mardi soir à Bolland pour désigner ses représentants. La lettre a aussi été mise furtivement sur Facebook le lundi. Ils sont alors venus à 25 à la réunion pour dire qu’ils n’avaient pu désigner de représentants (alors que c’était le cas et qu’ils avaient des pages et des pages de réclamations). La réunion a duré plus de deux heures, elle fut constructive (le groupe EPH, via Marie-Martine Schyns, peut en témoigner). Pour moi, la réunion s’est bel et bien tenue. Je ne vois pas pourquoi on recommencerait une enquête. On a respecté tout ce qu’on pouvait faire, on ne sait pas faire mieux à part distribuer le courrier nous-mêmes."

"On est pris pour des guignols"

Et l’échevin Allelyn de conclure. "Si nous avions fait la réunion plus tard, nous n’aurions pas été dans les dix jours et on nous aurait attaqués là-dessus. On est dans une stratégie où on essaye à tout prix de faire capoter un dossier. On travaille dans l’intérêt des gens, pas pour faire des choses absurdes. C’est vexatoire d’être pris pour les guignols de service."

Suite lors de l’introduction du recours ?