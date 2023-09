Vaste opération de contrôle sur le Plateau de Herve: voici le bilan

Ce mardi, la zone de police du Pays de Herve, avec la collaboration du service des douanes et des accises, a mené une opération de contrôle d’envergure. "Au total, 7 policiers de la zone de police et 6 membres des douanes ont participé à l’action et démontré une parfaite collaboration entre ces services partenaires et complémentaires", indique la police dans un communiqué.