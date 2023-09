Herve prépare une surprise pour les 10 ans de la Semaine de l’Environnement

En guise de cadeau, Herve prépare une journée de sensibilisation qui se tiendra le dimanche 15 octobre, de 10h à 17 h, dans la salle de la Bruyèretoise (rue d’Elvaux), face à l’école de Bruyères. Le but ? "Réunir différents acteurs de la protection de la nature (stands, spectacle, conférence, ateliers…) ainsi que des producteurs locaux." Seront conviés Natagora, Adalia 2.0, les Contrats de Rivières (Meuse Aval et Vesdre), Intradel, les Classes d’Eau, la Confrérie de la Poule noire de Herve ou encore Cœur de Couvain. "Les citoyens pourront bénéficier de précieux conseils et recueillir une multitude d’informations, admirer une exposition de photos et les enfants ne sont pas oubliés. De nombreuses activités leur sont destinées comme un photomaton, des jeux géants, un château gonflable, un arbre à empreintes, des grimages, un atelier de fabrication de nichoirs…", indique Isabelle Levaux (HDM), échevine de l’Environnement.

Il est nécessaire de s’inscrire préalablement aux ateliers et animations, comme l’atelier de saponification à froid ou le spectacle, pour enfants, sur le thème des déchets (087/693 634 ou environnement@herve.be).

Enfin, des producteurs locaux (Atelier Constant-Berger, Vins du Pays de Herve, Ferme 3.0, boucherie Havelange, Darcis, Fromagerie du Vieux Moulin…) seront sur place pour des ateliers et, surtout, des dégustations.

Programme détaillé sur le site www.herve.be.