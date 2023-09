Après l’enquête publique qui s’est clôturée le 11 juillet 2023, place au cahier des charges, ce lundi 18 septembre, pour la démolition des modules préfabriqués et la construction d’un nouveau bâtiment scolaire, le tout pour 561 309 €. "C’est un des trois projets du Plan de relance et de résilience européen, a exposé l’échevine de l’Enseignement. Nous avions déposé des dossiers pour Xhendelesse, Chaineux et Bruyères, et ce dernier a été accepté le 23 juin 2022 (NDLR: les autres dossiers ne sont pas abandonnés pour autant) . Nous attendons les offres pour le 27 octobre et le marché est divisé en deux lots: le gros-œuvre, les parachèvements et la technique, les peintures."

Sur questions de Marie-Martine Schyns (EPH), Marianne Dalem (HDM) a rappelé la concertation avec la direction et les enseignements ainsi que le timing. "Le bâtiment doit être prêt pour juin 2026, je salue d’ailleurs le travail fourni par les services. Nous aurons deux classes en plus, ainsi qu’une classe polyvalente et un couloir. On a été très attentif au projet de la classe inclusive et nous avons eu des avis sur les futurs aménagements de la cour (on va récupérer toute une vue sur Herve)."

2. Intradel

Comme d’autres communes, Herve a validé les actions de sensibilisation d’Intradel qui porteront, en 2024, sur la lutte contre la fast-fashion et sur le compostage à domicile.

3. CPAS

Le président du CPAS a présenté un dossier "technique" sur le statut pécuniaire de certaines fonctions dans les soins de santé. Cela touche, au sein de la maison de repos, entre 34 et 36 personnes (infirmières et personnel paramédical). "Il y a eu tout un travail d’information et d’analyse des fonctions, et certaines personnes – surtout les jeunes – iront chercher une revalorisation importante chaque mois (financée par un accord tripartite)", a précisé Éric Jérôme (HDM).

4. Quid des locaux du patro à Charneux ?

Comme annoncé dans nos colonnes le 25 mai 2023, le patro de Charneux va pouvoir occuper l’ancienne école maternelle du village. Christelle Greffe (EPH) a posé la question de l’avenir des locaux situés rue Petit Vinâve. L’échevin Philippe Dumoulin (HDM) a répondu qu’une réflexion serait entamée quant à une vente ou à une préservation des locaux.

5. Églises

Différents budgets de fabriques d’église ont été détaillés lors du conseil, pour une intervention totale de l’ordre de 107 000 €. Jean-Claude Dumont (PS) a attiré l’attention sur la toiture de l’église de Charneux et Jean-Marc Monseur (HDM) a réitéré son souhait de parvenir à une fusion des fabriques.

6. Léon Clerdain

Une minute de silence a été respecté par le conseil communal suite au décès de Léon Clerdain.