Herve: les élus et les citoyens se préoccupent toujours autant des entreprises et des logements attendus dans la ZACC de Herve-Bolland

"C’est un dossier argumenté à partir de toutes les études faites. C’est un projet du XXe siècle, mais on n’est plus dans le même monde. Selon nous, on ne peut pas regarder uniquement le parc économique mais l’ensemble des deux ZACC (80 ha, 700 logements, 1 500 habitants en plus…). C’est un changement important sur Herve, sur une ligne de crête entre Herve et Battice. Ce sont des terres qui seront prélevées à l’agriculture, indispensables pour la biodiversité", estime Guy Simonis qui craint également une saturation au niveau de la mobilité et un déficit au niveau de la gestion des eaux pluviales (avec des "conséquences dramatiques" sur les versants).

Un débat entre élus

La veille, ce lundi 18 septembre en soirée, Marie-Martine Schyns (EPH) et Gianni Fabris (HDM) ont également abordé le dossier lors du conseil communal de Herve, la première attirant l’attention sur la gestion des eaux et posant des questions sur la future réunion de concertation (le 28 septembre) et le second s’étonnant de "tout ce raffut" ( "on doit penser à ceux qui travaillent et à ceux qui se logent").

Bernard Allelyn (HDM) a répété plusieurs informations. "On est très conscient des enjeux climatiques et de l’impact en aval. La zone fait 6,5 ha et est imperméable, donc tout ruisselle rue Noblehaye. Des calculs ont été faits (par des ingénieurs, par l’AIDE… pas par nous) pour gérer les eaux par rapport aux rejets afin de clairement améliorer la situation rue Noblehaye. Il y aura 4 800 m2 de surface de rétention, c’est surdimensionné ! En mettant en œuvre ces deux ZACC (Herve-Bolland et Herve-Battice), on active moins de 1,5% des ZACC (sur 3,3%). Et le futur schéma de développement communal préservera les 120 hectares qu’il reste. Quant aux logements, on parle de densité maximale alors qu’on se bat pour ramener à 10 logements par hectare. Les gens croient que la N3 sera saturée, ce qui est faux (elle l’est seulement aux heures de pointe et aux sorties d’écoles). On ne cache rien, on est disposé à fournir les informations mais il y a une campagne de désinformation."

Marie-Martine Schyns a "invité la majorité à profondément repenser la suite du projet ZACC" tandis que Gianni Fabris a estimé "qu’on avait fait le bon choix, il y a 20 ans, avec ces deux ZACC vu ce qui est exigé maintenant par la Région wallonne".