Une cinquantaine de motivés à Julémont, mais moins de fonds pour Solidarité Dogon

Parmi la cinquantaine de motivés, répartis en 16 équipes et 20 solos, quatre avaient pris le pari de réaliser la totalité du défi, soit 44 boucles, 132 km et un dénivelé positif cumulé de près de 4 000 m ! Le tout avec la motivation de Radio Rimka.

"Le Hogon (moi-même), Cruchot (Olivier Hecq) et Mercator (Georges Dawirs) ont réalisé respectivement 132, 96 et 87 km, signale Fernand Maréchal, qui souligne également la performance du Corsaire (Frédéric Lebrun). Quant aux équipes les plus performantes, ce fut les Lambot (84 km), les Nicos (75 km) et les JJ (63 km)."

Derrière cet effort de tous, "qu’il s’agisse de marcheurs, de coureurs ou de personnes moins sportives", c’est la participation de chacun qui est à souligner. Toutefois, le bilan financier du parrainage est "plus mitigé". "D’une manière générale, il faut bien reconnaître que la solidarité a de moins en moins le vent en poupe, regrette Fernand Maréchal. Heureusement, il reste les éternels “combattants”."