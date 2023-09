Marc Drouguet sera tête de liste HDM à Herve, les actuels échevins se représenteront également

Pourtant, la dernière mandature (il reste encore 15 mois) ne fut pas de tout repos. "On a connu le Covid, les inondations… Mais j’ai accepté d’être tête de liste pour 2024, en accord avec le groupe et pour le groupe."

Les échevins seront candidats, Pierre-Yves Jeholet également

Davantage que le bourgmestre, c’est l’ensemble du collège communal qui souhaite, si l’électeur le décide, poursuivre sa mission au service du citoyen. "Les différents échevins, ainsi que le président de la RCA (NDLR: le fidèle Jean-Pol Dellicour) seront là, mais derrière ça, c’est toute une équipe. Le collège sera prêt, car on a tous la volonté de continuer. Les personnes présentes ici vont soutenir la liste, mais les places seront discutées après. On fera des choix pour savoir qui sera sur la liste et où. Quant à Pierre-Yves Jeholet (NDLR: qui mènera la liste fédérale MR pour la circonscription de Liège) , c’est une chance d’avoir un ministre-président et il sera sur la liste avec nous, mais on ne parle pas encore de place pour l’instant. On a la volonté de tous se représenter, avec un bilan à défendre et des projets à présenter", a encore précisé le bourgmestre Marc Drouguet.