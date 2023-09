Le point sur quatre gros dossiers à Herve

1. L’école de José Le chantier de l’école de José touche à sa fin. Entamé voici deux ans, la Ville savait depuis mai 2023 que le chantier ne serait achevé que cet automne. Les enfants rentreront dans le nouveau bâtiment début novembre et une inauguration se tiendra le vendredi 10 novembre. L’école représente un coût de 2,22 millions d’euros, avec un subside de 1,39 million.

2. La rue Albert Leclercqs Le dossier des rues Albert Leclercqs, Chapelle Adam et Vieux Comptoir s’est matérialisé fin janvier, après des travaux préparatoires en novembre. "Le village de Xhendelesse a toujours été mis en retrait donc c’est un dossier qui nous tient à cœur." Une nouvelle conduite de la SWDE sera placée rue Chapelle Adam, ce qui gonfle un peu ce chantier de 2,59 millions d’euros (1,63 million de quote-part communale). Le timing est presque respecté et le chantier devrait être achevé fin 2024. Presque respecté, car la Ville aurait aimé la première couche d’asphalte entre la rue Albert Leclercqs et la rue du Bief fin septembre, or elle ne sera posée qu’à partir du 5 octobre, soit juste après la kermesse qui se tiendra à l’endroit habituel.

3. La piscine Le permis pour la rénovation complète des bassins et de l’enveloppe extérieure (hors châssis, qui sont récents) de la piscine de Herve a été déposé ce 5 septembre. Le système de chauffage sera aussi revu et une attention particulière a été portée sur l’énergie (panneaux photovoltaïques, cogénération…). La piscine sera fermée pour une grosse année à partir de fin 2024 ou début 2025. La Région financerait 2 millions sur un coût de 3 millions.

4. La ZACC de Herve – Bolland La Zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de Herve – Bolland est actuellement ciblée par un collectif de citoyens. Une enquête publique pour le décret voiries relatif à la mise en œuvre du petit zoning (30 parcelles sur 6,5 hectares) se clôturera le 19 septembre, et plus de 25 réclamations ont déjà été transmises à l’Administration (il y aura donc une réunion de concertation). Le collège a retracé le fil de ce dossier. "Les plans datent de 1967 et le premier périmètre a été approuvé le 15 mars 1971. Une commission, sous l’égide de Marc Goblet, a approuvé, à l’unanimité, la sélection des ZACC de Herve-Battice et de Herve-Bolland en 2002 (NDLR: 7 autres ZACC existent, pour près de 100 hectares, et elles ne devraient jamais être activées) . Le conseil a voté à l’unanimité la réalisation d’un rapport urbanistique et environnemental le 22 février 2010, son adoption le 21 décembre 2015 et sa mise en œuvre le 20 mars 2017. La convention avec la SPI a été approuvée à l’unanimité le 20 mars 2023."

Par ces mots, le bourgmestre souligne l’avis collégial du conseil au fil des législatures, soit des partis HDM, cdH, PS, EPH ou encore Écolo. "Le but, c’est de permettre une centralisation des habitations sur les noyaux urbains et de proposer des solutions pour des petits artisans (NDLR: couvreur, maçon, secteur alimentaire…) . Pour l’habitat, il y a des densités maximales et minimales mais ce sont principalement des maisons unifamiliales et de petits immeubles à appartements. Les gens qui pour le moment informent ou désinforment par rapport au dossier n’ont pas bien compris toutes les obligations sur la gestion des eaux", a précisé le bourgmestre qui a également indiqué qu’un projet concernera prochainement l’égouttage de la rue de Nazareth.

HDM a insisté sur les études liées à la mobilité, la mobilité douce et les infrastructures techniques. Les travaux d’équipement devraient coûter 4,36 millions d’euros, dont 1,65 million à charge de la Ville. 130 emplois directs pourraient être créés, ainsi que 470 emplois indirects. "Les zones seront activées selon un phasage. Pour la ZACC de Herve-Battice, elle fut votée en 2017 et il n’y a pas encore une maison. La mise en œuvre prendra 30 ou 40 ans", annonce l’échevin Bernard Allelyn.