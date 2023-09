La députée Chanelle Bonaventure sera sur la liste du PS lors des élections à Herve

L’occasion également, pour Jean-Claude Dumont, d’annoncer la nouvelle "recrue" du PS à Herve, à savoir Chanelle Bonaventure. Âgée de 32 ans, elle fut conseillère au CPAS de Dison avant d’emménager à Limbourg. Le 1er juillet 2021, elle prêtait serment en tant que députée fédérale, prenant la succession du Hervien Marc Goblet, figure emblématique du parti, décédé le 16 juin 2021. Maman depuis quelques jours, elle a grandi dans l’environnement socialiste. "C’est une députée active qui vient vivre sur Herve. Elle a été élue à 100% par les membres, à bulletins secrets. Elle est jeune, dynamique, et fera partie d’une belle équipe. Il faut être clair, c’est l’avenir. Deux ou trois jeunes en qui on fonde beaucoup d’espoirs vont certainement la rejoindre", sait Jean-Claude Dumont, qui aurait déjà une petite quinzaine de candidats pour les prochaines élections communales (le 13 octobre 2024). "Elle sera là pour les communales et pour les fédérales ou les régionales. Sa place ? Tout se fait par vote donc je ne saurais pas le dire. Elle ne vient avec aucune revendication mais si on a la chance d’avoir une députée sur une liste… Et ce qui nous intéresse, ce sont les jeunes."

Chanelle Bonaventure est très enthousiaste à l’idée d’arriver à Herve. "On rénove la maison du grand-père de mon compagnon, à Chaineux. Je viens de Dison, lui de Limbourg, et on a décidé d’écrire une nouvelle page à trois (je viens d’accoucher avec deux mois d’avance). J’ai eu des contacts avec l’USC de Herve, ils sont très dynamiques et j’ai eu un accueil très bienveillant. Ce n’est que du positif. On devrait emménager début 2024 et j’en profite pour découvrir un peu ma nouvelle commune et l’ambiance des différents villages. Il y a beaucoup d’événements, des commerçants très dynamiques. Je prends la température mais c’est une ville qui a l’air de bien bouger, on s’y voit déjà."

Si Chanelle Bonaventure ne sera pas présente ce vendredi suite à sa maternité, le PS pourra tout de même compter sur la venue du ministre Frédéric Daerden et de la bourgmestre (de Limbourg) Valérie Dejardin. "Frédo aime Herve. Il était déjà venu pour la cavalcade et a été accueilli avec convivialité par les Herviens. On invite donc les Herviens à venir rencontrer le ministre, discuter avec d’autres… et boire une bonne Val-Dieu (rires)".