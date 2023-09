L’école de Bruyères, à Herve, a désormais sa "cour du fair-play"

L’équipe du Panathlon était à l’école communale de Bruyères, ce mercredi à midi, pour apposer la plaque "cour du fair-play" à l’entrée de la… cour. "Le fair-play est une valeur que l’on met en évidence dans nos écoles et cela rentre dans nos objectifs à Bruyères", a déclaré le directeur faisant fonction Cédric Lemaire. L’échevine de l’Enseignement de la Ville de Herve, Marianne Dalem, a quant à elle souligné que la cour de récréation était "un lieu où on prône la tolérance et où tout le monde se sent bien et en toute sécurité".