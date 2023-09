Herve: que faire durant une Semaine sans écran ?

Le docteur Guy Daron, président du CHAC (Centre hervien d’animation culturelle), résume en quelques mots la pertinence de cette semaine initiée en 2014 à Herve. "Anthropologiquement, on commence à parler des écrans, de l’ère du virtuolithique, depuis 1993, soit pile 30 ans et la période où le virtuel est entré clairement dans nos vies. Il y a 10 ans, nous avons commencé à nous interroger, dans notre coin, sur l’impact de ces écrans, de manière assez simple au début et de façon plus pointue désormais. Ce qu’on vise, c’est de faire participer tous les comités pour proposer des alternatives aux écrans. L’objectif, c’est de montrer tout ce qu’on peut faire, proposer, ce qui se fait, pour aider les gens à faire autre chose que de se replier sur eux-mêmes où sur des écrans."

Misant sur la "sensibilisation par le biais culturel", la Semaine sans écran fédère cette année 40 entités culturelles pour 45 activités réparties sur 8 communes (Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt). Et, malgré le toutes-boîtes distribué à Herve, le paradoxe de la situation veut que le site www.semainesansecran.be soit l’outil le plus approprié pour trier (par commune, date, centre d’intérêt ou type d’activité) les rendez-vous de ce vaste programme. Toutefois, quelques activités font partie des incontournables.

D’Éric Sadin au Young Belgian Strings

Ainsi, comme déjà annoncé Éric Sadin sera à Herve dès le lundi 2 octobre. L’écrivain et philosophe spécialisé dans le numérique rencontrera les rhétoriciens du collège royal Marie-Thérèse de Herve afin d’échanger "sur leurs expériences et analyses liées à l’évolution vertigineuse du numérique". Cette rencontre, préparée en amont dans les classes, se poursuivra en soirée (à 20 h) avec une conférence à l’Espace Georges Dechamps de Herve.

Autre grand rendez-vous de la semaine, le concert du Young Belgian Strings (sous la direction de Dirk Van de Moortel) et de l’Académie de Welkenraedt le 7 octobre à 20h aux Pyramides de Welkenraedt. "Depuis juin, toutes les classes de solfège chantent ces chansons. C’est un spectacle pour démystifier la musique classique et l’opéra, avec la participation de la mezzo-soprano Cécile Lastchenko dans le rôle de la maîtresse qui conduit les élèves à l’opéra. Ce spectacle, c’est quelque chose qui se crée, qui se veut participatif", détaille Guy Daron.

Entre ces deux dates, on notera l’après-midi conviviale sur la place Albert 1er de Herve le 8 octobre dès 11 heures ; l’après-midi de jeux de société intergénérationnelle à Thimister-Clermont le 4 octobre ; le cabaret wallon (à Thimister, le 7 octobre) ; la conférence de Jean Epstein (spécialiste des questions relatives à l’éducation, au développement de l’enfant…) le 5 octobre à 19 h 30 à Welkenraedt ; la conférence "L’écran méchant loup" de Philippe Cazeneuve le 3 octobre à 20 heures à Pepinster ; ou encore le spectacle de magie d’Olne le 8 octobre à 15 heures.

Et durant toute la semaine, les élèves de 5e et 6e primaires des écoles du Pays de Herve (dont les 14 écoles herviennes) seront sensibilisés au thème via des ateliers philo ainsi qu’un carnet didactique "Ma semaine sans écran". Un concours permettra à certaines classes d’assister à un spectacle.

Bref, quelques ingrédients d’une semaine riche en événements, mais pauvre en écrans.