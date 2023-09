2.0: de l’humour pendant 6 mois à Herve avec, en exclusivité, Pierre-Emmanuel alias PE

"Nous avions vu, avec Nicolas, que les Herviens sont vraiment friands d’humour. On le voit aussi avec le Caval’Rire. Notre volonté, c’est de se concentrer vers la culture, vers les humoristes. On a pu s’apercevoir que la musique ce n’était pas trop pour les Herviens. On avait du mal à entrer dans nos budgets avec la musique, même si on a eu l’opportunité, en 2022, de faire venir Doria D (et cela avait bien marché). Mais la volonté est, je le répète, vraiment de partir sur les humoristes", défend Stéphane Klein, pour le comité toujours présidé par Caroline Brela.

Quatre dates étalées sur six mois

Gros changement cette année, le festival (associé au CHAC, Centre hervien d’animation culturelle) abandonne la formule "week-end" pour proposer quatre dates entre le 9 novembre 2023 et le 23 mai 2024. "Nous aurons notamment, le 9 novembre, Sarah Grosjean, une Hervienne d’origine, qui viendra avec son one-woman-show (NDLR: Glam, Lose & Gaspacho) . Elle tourne depuis six mois et les préventes (NDLR: lancées le 17 août dernier) marchent super bien."

Sarah Grosjean ouvre cette nouvelle formule du festival. ©DR

Après ce premier rendez-vous, l’Espace Georges Dechamps accueillera le 8 février 2024 Pierre-Emmanuel alias PE "en exclusivité" car l’humoriste est en phase de création. "Il viendra avec son nouveau spectacle, “En Rodage”."

Le 22 février 2024, Antoine Donneaux sera de la partie avec "Imitateur mais pas que !".

Et le 23 mai 2024, Manu Houdart présentera son "Very Math Trip".

Les artistes du monde de la musique "ne sont plus une priorité"

"On espère pouvoir proposer une date, le vendredi 24 mai, pour les écoles. C’est en discussion, reprend Stéphane Klein. Chaque spectacle aura une première partie, avec la volonté de faire émerger des artistes du plateau. On aimerait vraiment, avec le CHAC, proposer des spectacles d’humour tout au long de l’année et non plus sur un seul week-end. Le tout dans une salle intimiste de 200 places qui a tout sur place: la technique, un régisseur, etc. (nous, nous n’avons plus que l’aspect organisationnel, c’est une charge nettement moindre). Après, si on a dans le futur l’opportunité de faire revenir un artiste du monde de la musique, comme ce fut le cas avec Doria D, pourquoi pas. Mais ce n’est plus notre priorité."

Les soirées sont proposées à des tarifs variant de 22 à 30 €, avec la possibilité d’un pass à un prix préférentiel de 85 €.

L’an prochain, l’ASBL 2.0 envisage de modifier également son site internet ( www.belzik.be), histoire de tourner définitivement le (beau et volumineux) chapitre Bel’Zik qui en une quinzaine d’éditions aura permis aux Herviens d’applaudir Stromae, Arno, Thomas Dutronc, Martin Solveig, Olivia Ruiz, Puggy, Andy Fletcher, Mosimann, Christophe Willem, Michel Delpech, Vianney et on en passe. Une autre époque, avec moins d’humour. Quoi que…