Nouvelle action d’Attaque la ZACC, à Herve

Après avoir interpellé le ministre wallon de l’agriculture, Willy Borsus, lors de la cérémonie d’ouverture de la foire agricole de Battice, une dizaine de personnes ont mené ce vendredi 8 septembre une nouvelle action de sensibilisation sur la Nationale 3, au niveau du carrefour de la rue de Charneux. "À Battice, nous avions dénoncé l’accaparement des terres agricoles par les projets d’aménagement des ZACC de Bolland 1 et 2, et de Herve-Battice. Cette fois, profitant des ralentissements de la circulation aux abords des écoles à l’heure de pointe, nous avons mis l’accent sur la saturation du trafic sur la N3 si le projet venait à se réaliser", explique le collectif citoyen, "Attaque la ZACC", par voie de communiqué. Ils pointent le fait que les voiries, la nationale et les rues adjacentes, ne pourront à leurs yeux absorber le trafic issu de cette urbanisation. "D’après les plans, on estime qu’on y trouvera environ 1 500 nouveaux habitants et 175 travailleurs dans le parc d’activités économiques. Boujour les bouchons !" Les opposants ont ainsi distribué un tract aux automobilistes et ont échangé avec eux.