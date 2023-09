Rentrée culturelle (5/10) : les collectifs herviens lancent leur saison

À Herve, ce sont les citoyens qui proposent une nouvelle saison riche en rendez-vous culturels au sein du Centre hervien d’animation culturelle (CHAC). "On a la chance à Herve d’avoir des citoyens qui sont motivés dans l’organisation d’activités culturelles. C’est valable pour la diffusion, mais aussi les formations. On a aussi des ASBL qui sont actives dans les arts plastiques, d’autres associations comme le Belzik qui organisent aussi de la diffusion, des troupes de théâtres locales etc", rappelle Marie-France Arnold, animatrice permanente du CHAC qui coordonne ce groupement d’une quarantaine de comités. Au vu de cette diversité, il est difficile de ne citer que quelques moments de cette 1re partie de saison. Après le retour du Ciné Bocage, c’est avec du théâtre que la saison se poursuivra ce vendredi 8 septembre 2023. "Après une super-édition du festival de théâtre de rue (NDLR : rue du Bocage), on va recommencer avec la scène du Bocage ce vendredi, avec une pièce de théâtre: "Mais c’est quoi ton vrai métier ?". C’est un spectacle rythmé, plein d’humour sur les coulisses du métier de comédien. C’est assez original et sympa d’ouvrir la saison théâtrale avec cette pièce-là !"