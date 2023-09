Le 12 octobre 1966, le professeur d’histoire et de français, originaire de Herve, est engagé comme sapeur-pompier. En 1981, il devient le commandant du Service régional d’incendie (SRI) de Herve qui reprenait, à l’époque, 5 communes. Le 1er septembre 2001, il est nommé capitaine-chef des pompiers de la caserne de Herve. Et, quelques années plus tard, le 1er avril 2005, il prendra sa pension.

"La caserne, ça a été sa vie, sa passion, durant de nombreuses années. Et, en parallèle, il a eu sa vie de prof à l’école fondamentale Saint-Joseph de Liège", raconte sa fille Christine. D’anciens élèves sont d’ailleurs très émus du départ de "Monsieur Clerdain". "Il arrivait à nouer des contacts avec ses élèves. Je pense aussi qu’il a aidé de nombreux jeunes à s’en sortir." Strict mais juste, c’est ainsi que son entourage pouvait le décrire.

Une passion partagée

Il était passionné de camions américains (et de casques des sapeurs, dont il faisait la collection). "C’est à sa demande qu’ils sont arrivés dans le SRI, se rappelle l’actuel bourgmestre de Herve, Marc Drouguet. Il a d’ailleurs pu venir à la porte ouverte de la nouvelle caserne en 2023, en petit comité (NDLR: en raison de sa santé) . À ce moment-là, il a pu être présent pour le retour d’un des camions américains. Je pense qu’il était assez ému de revoir ces (NDLR: ses ?) camions."

©EdA LABEYE Philippe

Un autre projet dont il était particulièrement fier, c’était d’avoir pu organiser en 1989 les Pompiers Sans Frontières, confie Christine Clerdain. "Il y a eu des pompiers français, polonais, anglais, américains… Il était en contact de nombreux pompiers étrangers." Il était, en effet, demandeur de ce genre d’échanges internationaux.

Cheville ouvrière de la vie associative

Après sa pension, il continuera d’être actif dans la vie associative de sa ville, de manière plus discrète. "C’est quelqu’un de connu et d’apprécié pour son sens de l’organisation et de la précision. C’était quelqu’un de très présent et d’écouté. C’est une perte, c’était quelqu’un d’encore très engagé. Il faisait encore partie de certains comités", évoque le bourgmestre hervien qui l’a plutôt connu lorsqu’il était déjà pensionné et actif dans l’organisation de manifestations de la commune. Bien ancré dans la vie associative, le bourgmestre rappelle que le commandant Clerdain avait, sur la cavalcade, une Grosse Tête à son effigie depuis 2019.

"Il était très investi dans tout ce qu’il entreprenait, il se donnait à 200% dans ce qu’il faisait", souligne encore sa fille Christine. Il s’est beaucoup investi dans la Clique de la Royale Garde Saint-Jean dont il était l’un des piliers, il a intégré le pouvoir organisateur du comité de l’école Saint-Joseph de Herve et œuvrait aux organisations liées à l’école. "Il a eu deux vies: celle des pompiers et ensuite celle de grand-père…" Car il laisse derrière lui son épouse, ses deux filles et 4 petits-enfants. Un hommage devrait être rendu par les hommes du feu de Herve et de Battice vendredi à 10 h 30 lors de discours à l’église Saint-Jean-Baptiste à Herve.

Visites encore possibles ces mercredi et jeudi au funéRADER de Herve, rue des Martyrs 69, de 17h à 19 h.